Дело Азарова будет рассматривать Антикоррупционный суд

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал судебной власти, 5 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката подозреваемых по делу №757/40117/19-к, фигурантом которого является премьер-министр Украины 2010-2014 годов, на постановление Печерского районного суда от 5 декабря 2019 года.

По результатам судебного рассмотрения коллегия судей приняла решение отменить постановление Печерского районного суда от 5 декабря 2019 года и передать материалы по жалобе адвоката подозреваемых в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения в установленном порядке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беглецу Азарову и его сыну сообщили о подозрении в получении 140 млн гривен взятки

Постановление вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.

Напомним, Николай Азаров скрывается в России с февраля 2014 года. В деле о присвоении имущества "Укрнафты" и "Укргаздобычи" Генпрокуратура вызывала Азарова на допрос еще в августе 2016 года. Однако это не единственное нарушение, в котором подозревают бывшего премьер-министра Украины. Например, в мае 2017 года ГПУ завершила досудебное расследование в деле о незаконной приватизации "Укртелекома" и получила разрешение на заочное осуждение не только Азарова, но и Януковича и Колобова; а вот относительно Арбузова в тот момент ожидали решения суда.

В то же время Главная военная прокуратура Украины подозревает бывшего премьер-министра в незаконном отчуждении двух стратегических бомбардировщиков, которые были проданы по заниженной цене.