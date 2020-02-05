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05.02.20 20:38

Среди пострадавших при аварии самолета в аэропорту Стамбула украинцев нет, - консул

Граждан Украины нет среди пострадавших в аварии самолета авиакомпании Pegasus, произошедшей 5 февраля в стамбульском аэропорту "Сабиха Гьокчен".

авиакатастрофа,стамбул

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Тwitter сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

"Согласно информации Управления гражданской авиации Турции среди пассажиров самолета Fly Pegasus (Boeing 737-800), выполнявший рейс по маршруту Измир-Стамбул, граждан Украины среди пострадавших нет", - написал дипломат.

Как известно, 5 февраля в стамбульском аэропорту "Сабиха Гьокчен" произошла авария самолета авиакомпании Pegasus, который выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и разломился на части.

По предварительной версии, причиной аварии могли стать неудовлетворительные погодные условия - дождь и плохая видимость. По другой версии самолет оказался за пределами взлетно-посадочной полосы в результате жесткой посадки.

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