Среди пострадавших при аварии самолета в аэропорту Стамбула украинцев нет, - консул

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Тwitter сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

"Согласно информации Управления гражданской авиации Турции среди пассажиров самолета Fly Pegasus (Boeing 737-800), выполнявший рейс по маршруту Измир-Стамбул, граждан Украины среди пострадавших нет", - написал дипломат.

Как известно, 5 февраля в стамбульском аэропорту "Сабиха Гьокчен" произошла авария самолета авиакомпании Pegasus, который выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и разломился на части.

По предварительной версии, причиной аварии могли стать неудовлетворительные погодные условия - дождь и плохая видимость. По другой версии самолет оказался за пределами взлетно-посадочной полосы в результате жесткой посадки.