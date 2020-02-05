Вопрос создания крымскотатарской автономии требует публичного дискурса и общения с крымчанами, - Кориневич

Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в интервью "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"Я лично считаю крымскотатарский коренной народ одним из ключевых факторов и одной из ключевых групп, на которую государство Украина может полагаться, когда мы говорим о реинтеграции Крыма. То есть, когда мы говорим о тех группах, которые поддерживают Украину как государство, поддерживают возвращение контроля Украины над Крымом - крымскотатарский народ, безусловно, здесь № 1", - заявил постпред президента в АРК.

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По его словам, есть три инициативы, которые нуждаются в дискуссии.

"Я говорил, что этот вопрос стоит публичной дискуссии и дискурса. Считаю, что это важно, потому что есть три инициативы: о коренных народах, о статусе крымскотатарского народа и о внесении изменений в Конституцию относительно автономии. Мы знаем, что есть подход и желание, чтобы эти три законопроекта были приняты одновременно. Возможно, стоит обдумать другой подход, когда, например, мы введем настоящую полноценную формулу коренного народа - и это будет первый законопроект как пробный, посмотреть, как оно дальше пойдет", - отметил Кориневич.

Он также сообщил о готовности работать по автономии с крымско-татарскими представительными органами и органами государственной власти.

"Но этот вопрос требует публичного дискурса и общения с крымчанами об этом. Я часто об этом говорю, когда речь идет и о Крыме, и о Донбассе, ведь мы работаем в рабочей группе по реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы то, что придумают и напишут в Киеве, не было воспринято теми людьми, которые являются реципиентами. Поэтому я за то, чтобы двигаться в этом направлении, обсуждать этот вопрос, но чтобы включать в эти дискуссии общественность здесь, органы государственной власти здесь и людей, проживающих на временно оккупированной территории", - подчеркнул чиновник.

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