Обвиняемому в подготовке теракта в Крыму активисту Приходько инкриминируют еще и подготовку поджога генконсульства РФ в Украине, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Назим Шейхмамбетов.

"В материалах, которое следствие предоставило в суд для обоснования ходатайства о продлении стражи (в среду Приходько продлили арест на два месяца, до 10 апреля - ИФ), мы обнаружили, что наряду с предыдущими обвинениями появилось еще одно: Олег Аркадьевич якобы планировал летом 2019 года поджечь здание генерального консульства Российской Федерации, расположенного во Львове", - сказал Шейхмамбетов в среду.

Подробности адвокат не знает. "Нас еще не ознакомили", - сказал он.

Новый эпизод по статье 205 УК России (подготовка террористического акта), по которой уже проходит Приходько, "утяжеляет" дело. "У судьи будет возможность дать больше срок, чем было чревато (ранее - ИФ)", - считает адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты продлили арест украинскому активисту Приходько до 10 апреля

Напомним, 10 октября оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца. 26 декабря оккупационный "суд" в Крыму оставил под стражей до февраля украинского активиста Приходько.

8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины.​

В июне 2016 года российские силовики задерживали активиста за украинские номерные знаки на автомобиле.