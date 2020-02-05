На Киевщине ликвидирован бордель, замаскированный под массажный салон, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Незаконный бизнес 31-летняя женщина организовала под вывеской массажного салона. Информация размещалась в сети Интернет - объявления об услугах эротического массажа. Также набирали молодых женщин для работы "массажистками", которые выезжали к клиентам в гостиницы, квартиры и сауны на территории Киевской области.

Установлено, что в массажном салоне ежедневно, согласно графику, который составлял организатор, дежурили до 9 проституток-массажисток. Их услуги стоили от 900 до 1 тысячи гривен в час.

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Организатор и пособники секс-бизнеса задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данному факту открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) и по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным.

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