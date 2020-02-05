Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
05.02.20 21:24

На Киевщине ликвидирован бордель, замаскированный под массажный салон, - Нацполиция. ФОТО

В Киевской области правоохранители остановили деятельность преступной группы, которая организовала предоставление сексуальных услуг за денежное вознаграждение.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Киевщине ликвидирован бордель, замаскированный под массажный салон, - Нацполиция 01

Незаконный бизнес 31-летняя женщина организовала под вывеской массажного салона. Информация размещалась в сети Интернет - объявления об услугах эротического массажа. Также набирали молодых женщин для работы "массажистками", которые выезжали к клиентам в гостиницы, квартиры и сауны на территории Киевской области.

Установлено, что в массажном салоне ежедневно, согласно графику, который составлял организатор, дежурили до 9 проституток-массажисток. Их услуги стоили от 900 до 1 тысячи гривен в час.

На Киевщине ликвидирован бордель, замаскированный под массажный салон, - Нацполиция 02

Смотрите: Трое одесситов организовали бордель, чтобы грабить его посетителей, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Киевщине ликвидирован бордель, замаскированный под массажный салон, - Нацполиция 03

Организатор и пособники секс-бизнеса задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

По данному факту открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) и по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения задержанным. 

Смотрите: В Киеве выявлена сеть борделей, замаскированных под массажные салоны, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100