Происхождение материала указано в конструкторской документации и не может быть изменено производителем, - "Южмаш" подтвердил закупку алюминия в России

Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия, передает Цензор.НЕТ.

"Эта информация соответствует действительности. Корректно также предположение журналистов о цели закупки, а именно, что указанный алюминий должен быть использован для изготовления основной конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares. Дополнительно сообщаем, что количество поставщиков "Южмаша" учитывается сотнями. Они представляют десятки стран Европы и Азии, в том числе, и страны бывшего СССР, среди которых страны Балтии, Беларусь, Россия и другие", - сообщили на предприятии.

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"Южмаш" заявляет, что "активно внедряет меры по диверсификации источников поставок, в том числе, в порядке импортозамещения продукцией отечественных производителей, вместе с тем, это не всегда возможно".

"Во многих случаях происхождение материала непосредственно отмечается в конструкторской и рабочей документации и не может быть изменено производителем самостоятельно. Именно такая ситуация имеет место в случае закупки, о которой идет речь. Впрочем, диверсификация возможна и в этом случае, но требует проведения большого объема дополнительных работ со стороны разработчика и, соответственно, немалых затрат со стороны заказчика. "Южмаш" не в состоянии влиять на этот процесс. Следует отметить, что международная и украинская политики санкций не распространяются на сотрудничество в сфере использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов", - добавили на предприятии.

Напомним, 26 января издание "Наші гроші" сообщило, что Южный машиностроительный завод заключил соглашение с российским ООО "Промышленное обеспечение "Альфа-Металл" о поставках алюминия на 110 млн рублей (42,9 миллиона гривен).

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