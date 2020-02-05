Будем убеждать словом и делом, но без подкупов, - Арахамия о поиске голосов для поддержки законопроекта о рынке земли

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Будем убеждать словом и делом. Точно вам гарантирую: не будет никаких (подкупов депутатов. - Ред). Не может быть (денежных. - Ред.) поощрений вообще", - так председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал, что даже не все "слуги" готовы поддержать законопроект.

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"Со всеми фракциями договариваемся, за исключением ОПЗЖ и "Батькивщины". Они мешают. Неконструктивные абсолютно. Просто блокируют. Думаю, что завтра тоже будут блокировать", - сказал он о работе с другими фракциями, которые не намерены голосовать за законопроект.

При этом Арахамия не опроверг, но и не подтвердил информацию о том, что при рассмотрении законопроекта о рынке земли в сессионном зале возможно присутствие президента Владимира Зеленского.

"Пока у меня такой информации нет. Но если он будет приезжать и будет заблокирована трибуна, то зачем ему приезжать?" - сказал председатель фракции.

Заместитель председателя аграрного комитета Павел Халимон в комментарии "Радіо Свобода" тоже указал на активную работу "Слуг народа" по привлечению как можно большего количества голосов за законопроект о рынке земли: "Мы до сих пор пытаемся убедить коллег, у которых еще позиция не сформирована".

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Одна из главных причин, по которой часть "слуг" и представители других политических сил отказываются пока поддержать законопроект - отклонение или вообще игнорирование их правок комитетом.

Впрочем, Павел Халимон заверил, что комитет "рассмотрел все поправки".

"Мы не смогли учесть все поправки полностью, но учли их частично. Каким образом? Большое количество депутатов подавали такие же поправки, как и фракция "Слуга народа". Поэтому, я считаю, что они учтены частично, поскольку они соответствуют по духу, по тексту, по смыслу тем правкам, которые подавали мы", - пояснил Халимон.

Напомним, Верховная Рада Украины 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Проект закона предусматривает отмену запрета на продажу земли с 1 октября 2020 года.

20 декабря Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету ВР по вопросам аграрной и земельной политики провести девять заседаний до 10 января 2020 года для рассмотрения предложений и поправок, поступивших во время подготовки ко второму чтению законопроекта №2178-10. Всего в Верховной Раде были зарегистрированы более 4,6 тыс. поправок к законопроекту.

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