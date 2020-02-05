Совет Европы сообщил об одобрении процедуры наказания в отношении стран-нарушителей

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщает сайт Совета Европы.

"Внедрение этой процедуры действительно является результатом дискуссий, проведенных на Хельсинской министерской сессии (17 мая 2019 г.), во время которой была отмечена необходимость согласованных действий с целью усиления способности организации более эффективно реагировать в ситуациях, когда государство-член нарушает свои уставные обязательства или не соблюдает стандарты, основные принципы и ценности, которые поддерживает Совет Европы", - говорится в сообщении.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила, что приветствует одобрение этой процедуры.

29 января Регламентный комитет ПАСЕ принял новую дополнительную процедуру по серьезным нарушениям странами-членами Совета Европы своих уставных обязательств, она определяет, при каких условиях может быть применена процедура ограничений против страны-нарушителя.

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