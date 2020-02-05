В Польше арестован украинец, ударивший ножом соотечественника

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

Украинец обвиняется в том, что бросился на другого мужчину и нанес ему удары ножом в грудную клетку. 41-летний пострадавший находится в больнице. Нападающему может угрожать даже пожизненное лишение свободы.

Инцидент произошел 1 февраля, в одном из отелей Сулехова. В полицию позвонил свидетель, который сообщил о конфликте с участием двух граждан Украины, которые совместно распивали алкогольные напитки. Их разняли свидетели, но потом один из них выбежал из своей комнаты с ножом.

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Полиция прибыла на место происшествия, где обнаружила раненого мужчину. Нападавший выскочил через окно на первом этаже и скрылся. Однако его быстро задержали неподалеку в кустах. Полиция нашла у него два ножа. Кроме того, в организме задержанного выявлено 1,5 промилле алкоголя.