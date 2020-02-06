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06.02.20 00:35

СБУ провело обыск у экс-сотрудника 1+1 Низовцева и изъяло компьютер, на котором ребенок готовил уроки, - Дубинский. ФОТО

Сотрудники СБУ в рамках дела о прослушке премьер-министра Алексея Гончарук провели ряд обысков. Кроме канала 1+1 обыски были проведены дома у журналистов и экс-сотрудников телеканала 1+1.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал нардеп от "Слуги народа" Дубинский.

Он отметил: "Сотрудники СБУ ищут записи Гончарука в детской комнате у бывшего сотрудника 1+1" и опубликовал соответсвующее фото:

СБУ провело обыск у экс-сотрудника 1+1 Низовцева и изъяло компьютер, на котором ребенок готовил уроки, - Дубинский 01

Также он опубликовал объяснительную ребенка, что он не смог подготовится к урокам, поскольку компьютер был изъят СБУ

СБУ провело обыск у экс-сотрудника 1+1 Низовцева и изъяло компьютер, на котором ребенок готовил уроки, - Дубинский 02

5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. Там заявили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала.

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