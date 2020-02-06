Зеленский подписал указ о новой структуре ГБР и Совете общественного контроля при Бюро

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Указе президента от 5 февраля 2020 № 41/2020, опубликованном на сайте Главы государства.
Так, изменилась структура центрального аппарата ГБР. В частности, в составе Бюро будут образованы:
Главное следственное управление
Главное оперативное управление
Главное оперативно-техническое управление
Управление внутреннего контроля
Управление обеспечения личной безопасности
Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах
Управление правового обеспечения
Управление международного сотрудничества
Управление кадровой работы и государственной службы
Управление режимно-секретной работы и защиты информации
Управление финансовой деятельности и бухгалтерского учета
Управление обеспечения деятельности
Управление информационных технологий
Отдел по работе с общественностью и средствами массовой информации
Отдел организационно-аналитического обеспечения
Патронажная служба.
Также, согласно Указу главы государства, в структуре ГБР остается 7 территориальных управлений, расположенных в городах Львове, Хмельницком, Николаеве, Мелитополе, Полтаве, Краматорске и Киеве. При ГБР также будут созданы Институт подготовки кадров Государственного бюро расследований и Научно-исследовательский институт судебных экспертиз Государственного бюро расследовани.
Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский 5 февраля 2020 подписал Указ №42 / 2020, которым утвердил Положение о Совете общественного контроля (СОК) при ГБР и Порядок его формирования.
В соответствии с Положением, основными задачами Совета общественного контроля является обеспечение прозрачности и осуществления гражданского контроля за деятельностью Государственного бюро расследований. СОК при ГБР заслушивает информацию о деятельности, выполнения планов и задач Государственного бюро расследований, рассматривает отчеты и утверждает свое заключение по ним.
Также СОК выбирает из числа членов Совета трех представителей в Дисциплинарную комиссию Государственного бюро расследований. Среди задач Совета - утверждение Правил профессиональной этики работников Государственного бюро расследований.
По новому Порядку, Совет формируется на основе открытого конкурса в составе 15 человек сроком на 2 года. Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия, в состав которой включаются лица, имеющие высшее юридическое образование, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет и не являются членами политических партий.