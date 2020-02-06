Соратник Януковича, экс-министр образования Табачник находится в оккупированном Крыму

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Крым.Реалии, бывшего украинского политика заметили 5 февраля у здания налоговой службы в Симферополе на улице Мате Залке.

"Крым.Реалии попытались связаться с Дмитрием Табачником, но его украинские номера не обслуживаются. Редакция ищет другие способы связаться с бывшим украинским политиком, чтобы узнать, как часто он посещает аннексированный Крым", - говорится в сообщении.

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После оккупации Крыма Россией в 2014 году Дмитрий Табачник был включен в санкционный список Евросоюза. В 2015 году Служба безопасности Украины объявила его в розыск. Табачнику инкриминируют хищение государственного имущества в особо крупных размерах. До этого ему было объявлено подозрение в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.

Ранее сообщалось, что Табачник скрывается в Израиле.