Парламентский комитет по свободе слова собирается на внеочередное заседание в связи с обысками на 1+1, - глава комитета Ткаченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Зеркало недели.

"Очевидно, что это очень опасный прецедент. Мы будем созывать внеочередное заседание комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, вызвать правоохранителей, руководство СБУ. Для того, чтобы они объяснили – почему дело, в котором журналисты не принимали никакого участия, стало основанием для того, чтобы обыск осуществляли в помещении журналистов и еще и изымали их средства труда", - прокомментировал он ситуацию с обысками..

Сотрудники телеканала сообщили, что в офисе 1 + 1 изъяли гораздо меньше, чем дома у журналистов.

"У Куксина, у Данько происходили обыски. У них изъяли личные вещи - лэптопы, флешки, компьютеры, планшеты (у Данько - ред.). Они еще искали Низовца, он в постановлении суда, но он уже три года не работает на телеканале", - рассказали журналисты.

5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. Там заявили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала.

Глава СБУ Иван Баканов призвал представителей телеканала "1+1" не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением, освещая расследования дела о незаконном прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука.