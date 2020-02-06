Число жертв коронавируса в Китае достигло 563, инфицированных - 28 тыс. человек, выздоровели - 1153

Об этом сообщает китайский информационный портал NetEase Inc. со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

Учитывая две смерти, что были зафиксированы за пределами материкового Китая — по одной в Филиппинах и Гонконге — всего 565 погибших.

Согласно данным центральной власти, на карантине в стране находятся более 186,3 тыс. человек.

Наибольшее число случаев заражения — 19,6 тыс. — в провинции Хубэй. Там умерли 549 человек, выписано 633. В провинциях Чжэцзян и Гуандун (по 895 случаев заражения) смертей от вируса не зафиксировано, при этом соответственно 46 и 78 человек выздоровели.

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В Пекине (253 случая заражения) умер один человек. В провинциях Хэйлунцзян (двое погибших) и автономном районе Внутренняя Монголия — 190 и 42 случая заражения соответственно. Под наблюдением медиков находятся более 23 тыс. человек, в которых проявились симптомы заболевания, но диагноз им пока не поставлен.

Напомним, на круизном лайнере в Японии, где был обнаружен коронавирус, находятся 25 украинцев.