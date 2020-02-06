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06.02.20 07:08

Число жертв коронавируса в Китае достигло 563, количество инфицированных - 28 тыс. человек, выздоровели - 1153

В результате эпидемии нового коронавируса 2019 nCoV в Китае умерли 563 человека, а общее количество заболевших превысило 28 тыс. человек. При этом выздоровели 1153 человека.

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Об этом сообщает китайский информационный портал NetEase Inc. со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

Учитывая две смерти, что были зафиксированы за пределами материкового Китая — по одной в Филиппинах и Гонконге — всего 565 погибших.

Согласно данным центральной власти, на карантине в стране находятся более 186,3 тыс. человек.

Наибольшее число случаев заражения — 19,6 тыс. — в провинции Хубэй. Там умерли 549 человек, выписано 633. В провинциях Чжэцзян и Гуандун (по 895 случаев заражения) смертей от вируса не зафиксировано, при этом соответственно 46 и 78 человек выздоровели.

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В Пекине (253 случая заражения) умер один человек. В провинциях Хэйлунцзян (двое погибших) и автономном районе Внутренняя Монголия — 190 и 42 случая заражения соответственно. Под наблюдением медиков находятся более 23 тыс. человек, в которых проявились симптомы заболевания, но диагноз им пока не поставлен.

Напомним, на круизном лайнере в Японии, где был обнаружен коронавирус, находятся 25 украинцев.

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