Угроза российских кампаний дезинформации сохраняется 365 дней в году, - директор ФБР Рэй

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", в юридическом комитете Палаты представителей проходят слушания, посвященные надзора за деятельностью ФБР. В качестве свидетеля в слушаниях принимает участие директор ведомства Кристофер Рэй.

Напомним, что в декабре прошлого года генеральный инспектор Министерства юстиции Майкл Горовиц опубликовал доклад, касающийся расследования Федеральным Бюро расследований связей между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией.

В докладе, среди прочего, ставится вопрос о слежке агентов ФБР за бывшим советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем.

Отвечая на вопрос законодателей, Кристофер Рэй признал серьезность замечаний, содержащихся в докладе генерального инспектора Минюста и подчеркнул, что в качестве руководителя ФБР принял меры по исправлению ситуации.

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Касаясь угроз Соединенным Штатам, которым противостоит ФБР, Рэй отметил терроризм, включая терроризм, который имеет внутренние корни. В этом контексте глава ФБР особо выделил преступления на почве ненависти.

Преступные действия подобного рода всегда питает какая-то отвратительная идеология, констатировал глава ФБР.

По его словам, руководимое им ведомство ведет широкомасштабную работу по выявлению и предотвращению преступлений на почве, как расовой или этнической, так и религиозной ненависти.

Рэй напомнил, что информация о подобного рода преступлениях обычно бывает недостаточной. В то же время в последние годы ситуация начала меняться, добавил директор ФБР.

В связи с проблемой российского вмешательства в американские выборы Рэй заявил, что попытки такого вмешательства продолжаются.

Глава ФБР уточнил, что инициированные Россией кампании по дезинформации остаются угрозой для США, начиная с 2016 года.

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"Это не прекращалось никогда. Это произошло в 2016 году, и с тех пор продолжается. Возможно, имел место рост во время избирательного цикла, но эта угроза существует каждый день, триста шестьдесят пять дней в году", - сказал директор ФБР.

Рэй подчеркнул разнообразие средств, используемых Россией при проведении кампаний дезинформации.

Отвечая на вопрос законодателей по предотвращению террористических и других угроз, Рэй коснулся вопроса о сборе информации сотрудниками ФБР.

Он констатировал, что в ведомство ежедневно поступают тысячи сообщений и выделил проблему своевременного ознакомления местных правоохранительных служб информации, которая поступает.

В ходе слушаний не раз поднимался вопрос о законодательной базе деятельности разведки и, в частности, Закон о негласном наблюдении с целью внешней разведки (FISA). Глава ФБР подчеркнул значение этого законодательного акта.