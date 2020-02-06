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06.02.20 07:40

Количество зараженных коронавирусом на заблокированном у берегов Японии лайнере возросло до 20 человек

Количество зараженных коронавирусом 2019-nCoV среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess возросло до 20 человек.

лайнер

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Ранее сообщалось, что по крайней мере 10 пассажиров круизного корабля Diamond Princess, который поместили на карантин в Японии, инфицированы китайским коронавирусом 2019-nCoV.

Сейчас на борту лайнера японские медики принимают меры с целью проведения диагностирования всех, кто находится на судне. На борту лайнера находятся 3700 человек из 56 стран мира, из которых 2700 – пассажиры, а остальные – члены экипажа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Круизный лайнер заблокировали в Японии: коронавирус выявили у 10 пассажиров, на борту находятся 3700 человек

Для лабораторных исследований отобрали образцы у 237 пассажиров и членов экипажа, последовательно проводится их исследование.

Напомним, на круизном лайнере в Японии, где был обнаружен коронавирус, находятся 25 украинцев.

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