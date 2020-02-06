600 населенных пунктов в 13 областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В результате осложнения погодных условий (сильный ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях, а именно: Одесская - 137, Днепропетровская - 120, Херсонская - 87, Николаевская - 59, Кировоградская - 57, Донецкая - 34, Полтавская - 27, Ивано-Франковская - 26, Запорожская - 19, Черновицкая - 19, Черкасская - 8, Винницкая - 4 и Закарпатская - 3", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Отмечается, что движение автомобильного транспорта на автодорогах государства обеспечено.

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Также сообщается, что для недопущения накопления транспортных средств и расчистки дорог от снега вечером 6 февраля с 3:30 временно ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодороге государственного значения М-15 Одесса-Рени.

Подразделениями ГСЧС оказана помощь в буксировке 134 транспортных средств, в которых находились 189 человек, убрано 77 поваленных деревьев.