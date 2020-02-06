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06.02.20 08:41

Рада сегодня рассмотрит законопроекты о рынке земли и запрете возврата экс-владельцам банков, признанных неплатежеспособными

Верховная Рада планирует 6 февраля начать рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли.

Рада сегодня рассмотрит законопроекты о рынке земли и запрете возврата экс-владельцам банков, признанных неплатежеспособными

Об этом говорится в повестке дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, Комитет по вопросам аграрной и земельной политики при подготовке законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" получил более четырех тысяч поправок и предложений от народных депутатов. Этот документ предусматривает, что покупать землю сельскохозяйственного назначения смогут только украинцы, но концентрация ее в одних руках составит до 10 тыс. га. При этом расчет за землю должен быть исключительно безналичный с проверкой происхождения средств. Также предлагается запретить покупать землю в 50-километровой зоне от границы и зафиксировать минимальную цену на земельный участок, причем банки смогут только брать землю в залог, тогда как часть средств от продажи земель государственной и коммунальной собственности пойдет на создание Фонда развития сельских территорий.

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Рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли запланировано как четвертый вопрос повестки дня. 

В начале же заседания в четверг парламентарии собираются рассмотреть проект постановления №0901-П "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 16.01.2020 года о принятии во втором чтении и в целом как закона Украины проекта закона Украины "О среднем образовании"", внесенный членом фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Натальей Королевской. 

Далее запланировано включить в повестку дня и рассмотреть правительственный законопроект №2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской систем" и три альтернативных ему. Указанный документ предусматривает в частности запрет возвращать неплатежеспособные банки их бывшим владельцам.

В пленарный четверг народные депутаты также намерены вернуться к работе над президентскими законопроектамы о внесении изменений в Конституцию. Речь идет о проектах №1015 "О внесении изменений в статью 93 Конституции Украины (относительно законодательной инициативы народа)", №1016 "О внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (относительно уполномоченных Верховной Рады Украины)" и №1027 "О внесении изменений в статью 81 Конституции Украины (относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины)". Ранее Конституционный суд предоставил свои выводы относительно этих документов.

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