Украина и США провели диалог по вопросу торговли стратегическими товарами

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Соединенные Штаты и Украина завершили диалог о регулировании торговли стратегическими товарами и о передовых методах борьбы с распространением оружия массового поражения и соответствующих технологий.

Переговоры, прошедшие в Киеве 4 и 5 февраля, совместно организовали Госдепартамент, Министерство энергетики США, а с украинской строны - МИД, Министерство экономического развития и торговли и Министерство сельского хозяйства.

Главы обеих делегаций выразили приверженность общим целям в области международной безопасности и нераспространения и договорились развивать сотрудничество в сфере регулирования торговли стратегическими товарами. Диалог открыли вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

В состав американской делегации вошли заместитель помощника госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространения Филипп Доллифф и заместитель администратора Национальной администрации по ядерной безопасности Министерства энергетики Брент К. Парк. В переговорах также приняли участие представители министерств торговли, национальной безопасности, юстиции и обороны.

Украинскую сторону представляли члены парламента, сотрудники администрации президента и министерств, ответственных за осуществление контроля за торговлей стратегическими товарами. Украинская сторона рассказала о проводимых в стране реформах, направленных на реализацию мер контроля за торговлей в соответствии с высочайшими международными стандартами.

Высокопоставленные представители обеих стран подчеркнули важность межведомственного сотрудничества и обмена информацией и определили ряд методов и ресурсов для предотвращения передачи товаров и технологий двойного назначения, связанных с оружием массового уничтожения, подозрительным государственным и негосударственным субъектам.

Отмечается, что партнерство между США и Украиной по вопросам контроля за торговлей стратегическими товарами и нераспространения успешно продолжается уже более 20 лет. Нынешний диалог укрепил это партнерство.

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