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06.02.20 09:37

Правоохранители усилили меры безопасности из-за проведения массовых акций в центре Киева. ФОТО

Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения общественной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - сказано в сообщении.

Правоохранители усилили меры безопасности из-за проведения массовых акций в центре Киева 01

Правоохранители просят организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

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Правоохранители усилили меры безопасности из-за проведения массовых акций в центре Киева 02
Фото: сайт Нацполиции

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