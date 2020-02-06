Дубилет созывает пресс-конференцию по поводу электронной переписи населения

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня в 14:00 я провожу пресс-конференцию, посвященную методологии оценки численности населения. Это очень важная пресс-конференция для меня. Можно вести дискуссию о том, нужно ли проводить традиционную перепись населения. Можно спорить, насколько корректны те методы, которые мы выбрали. Но для меня очень важно, чтобы ни у кого не осталось и мысли о том, что кто-то где-то мог мухлевать или обманывать. Кто-то может ставить под сомнение мои управленческие компетенции. Кто-то - математические или статистические. Но я не могу позволить, чтобы кто-то ставил под сомнение мои моральные качества (или членов нашей рабочей группы)", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубилет сфальсифицировал результаты электронной переписи, - Украинский центр общественных данных. ИНФОГРАФИКА

Дубилет отметил, что хочет еще раз шаг за шагом показать проведенные рассчеты и, как получились те цифры, которые были опубликованы.

Он добавил, что в пресс-конференции примут также участие председатель Госкомстата Игорь Вернер, заведующий отделом моделирования социально-экономических процессов и структур Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Владимир Сариогло, заведующий кафедрой прикладной математики Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" Олег Чертов, учредители проекта "Рейтинг. Бизнес в официальных цифрах" Павел Поликарчук и Мария Данюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дубилет отрицает фальсификацию электронной переписи: "Фейк разгоняют люди, чьи схемы на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили"

Напомним, население Украины, согласно данным так называемой электронной переписи по состоянию на 1 декабря 2019 года, составляет 37 млн 289 тыс. человек. Эта цифра учитывает только численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины, то есть в нее не вошли жители оккупированных территорий и оккупированного Крыма.

4 февраля 2020 года Украинский центр общественных данных заявил, что Дубилет якобы сфальсифицировал результаты электронной переписи. Министр Кабинета Министров отрицает эти обвинения и утверждает, что "фейк разгоняют люди, чьи схемы на сотни миллионов гривен мы недавно разоблачили". Он также назвал перепись 2001 года "большим фейком".





