Литовско-украинское предприятие "Укрлогистика" заявляет об атаке недобросовестного арендодателя, подавшего на него в суд

Об этом говорится в заявления предприятия, которое есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

"Компания информирует, что подвергается атакам недобросовестного бывшего арендодателя. Сейчас против "Укрлогистики" подано несколько исков с требованием оплатить услуги, которые она не получала. Еще раньше компания была вынуждена дважды оплатить один и тот же долг стоимостью более миллиона гривен.

Это вдвойне возмутительно, поскольку бывший арендодатель стремится получить незаконную выгоду, используя судебную систему. Мы рассматриваем это как создание убийственного климата для деятельности компании", - говорится в заявлении.

Дела против "Укрлогистики" рассматриваются в Хозяйственном суде. Киева и Северном апелляционном суде.

Компания приглашает средства массовой информации освещать рассмотрение данных дел. О каждом следующее судебное заседание "Укрлогистика" будет сообщать заинтересованы СМИ.

"Укрлогистика" является одним из крупнейших операторов, который обеспечивает логистику охлажденных и замороженных продуктов питания почти по всей Украине.

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