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06.02.20 10:49

Непогода в Украине: на автодороге "Одесса - Рени" ограничено движение транспорта

В связи с осложнением погодных условий ограничено движение для проезда многоосных грузовых транспортных средств на автомобильной дороге государственного значения М-15 "Одесса - Рени" (на Бухарест).

одесса,трасса,м-15

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

В полиции также сообщили, что из-за сильного снега и заносов в районе с. Спасское Татарбунарского района закрыто движение между городами Татарбунары и Измаил.

"Призываем водителей быть осторожными и внимательными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не создавать препятствий для спецтехники, работающей на автодорогах.

Если вы попали в затруднительное положение и нуждаетесь в помощи, звоните в полицию или экстренные службы, или воспользуйтесь бесплатным мобильным приложением "MyPol"", - сказано в сообщении.

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О снятии ограничения движения на указанных выше направлениях будет сообщено дополнительно.

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