События 2014-го в Украине мы спрогнозировали за 2 года до их начала, - Генштаб Беларуси

Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — начальник главного оперативного управления Павел Муравейко в интервью "Беларусь сегодня", информирует Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос журналиста относительно Плана обороны Беларуси и Концепции строительства и развития ВС, он сказал при их подготовке изучали, в частности, ситуацию в Украине.

"При их разработке анализировались военно-политическая обстановка вокруг нашей страны и в мире в целом, успехи и неудачи в вооруженных конфликтах в Украине, Сирии и других странах, основные тенденции развития науки", - отметил он.

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По его словам, план обороны Беларуси направлен не на классическую оборону, а предотвращение возможной агрессии и войны.

"Скажем, те события, которые произошли в соседней Украине, мы спрогнозировали и оценили за два года до их начала. Оценив, откуда может исходить угроза, мы пытаемся минимизировать ее на ранней стадии. А это разведка, радиоэлектронная борьба, информационное противоборство, маскировка и другие элементы. Мы, словно в шахматной партии, просчитали и смоделировали самые актуальные, сложные, быть может, даже невероятные ситуации, которые могут возникнуть, и определили способы и формы защиты страны", - заявил представитель Генштаба.