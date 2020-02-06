Государственный аграрный реестр в пилотном режиме заработал в 6 областях, - Милованов

Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Стартует пилот аграрного реестра в 6 областях ... Этот реестр ключевое звено в государственной финансовой поддержке аграриев, включая покупку земли после запуска рынка", - написал Милованов.

Он отметил, что сейчас функционал реестра позволяет подавать заявки в Госгеокадастр о выявленных ошибках в кадастре и необходимость их исправления. Через полную версию системы можно будет подавать заявки на получение государственной поддержки онлайн.

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"Мобильные группы операторов едут в ОТГ Киевской, Черкасской, Одесской, Львовской, Волынской и Николаевской областей. Они будут помогать аграриям вносить данные о себе в реестр, собирать отзывы, чтобы потом усовершенствовать работу сервиса, консультировать по земельным и правовым вопросам", - подчеркнул министр.

Государственный аграрный реестр - это новый бесплатный онлайн-сервис для аграриев. Он объединяет информацию из четырех документов: Государственного земельного кадастра, Реестр юридических и физических лиц, Реестр имущественных прав и Реестр животных. Бесплатно зарегистрироваться в Государственном аграрном реестре могут все без исключения аграрии, даже если они не зарегистрированы как сельскохозяйственные производители.