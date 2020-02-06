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06.02.20 11:04

Зеленский поручил СБУ разобраться с вопросом обысков на "1+1" и провести пресс-конференцию, - "слуга народа" Качура

На фракции "Слуги народа" сегодня, 6 февраля, президент Владимир Зеленский, в частности, обсуждал обыски на телеканале "1+1".

Зеленский поручил СБУ разобраться с вопросом обысков на "1+1" и провести пресс-конференцию, - "слуга народа" Качура

 Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Говорили об этом вопросе (рынок земли. - Ред.), он просил поддержать. Говорил, что это позиции, которые были у нас указаны в программных целях. Говорили также об обысках на "1+1". Он поручил СБУ разобраться с этим вопросом, что произошло, и чтобы они вышли на пресс-конференцию сегодня ", - сказал нардеп.

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5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. Там заявили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала.

Глава СБУ Иван Баканов призвал представителей телеканала "1+1" не спекулировать фактами и не манипулировать общественным мнением, освещая расследования дела о незаконном прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

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