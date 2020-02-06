Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
06.02.20 11:15

Троим патрульным сообщено о подозрении в избиении супругов на Львовщине, - ГБР

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении временно исполняющему обязанности заместителя командира взвода и двум патрульным Управления патрульной полиции в Закарпатской области в превышении власти, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

полиция,нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, 7 января 2020 и.о. заместителя командира взвода совместно с коллегой по службе осуществляли патрулирование в городе Мукачево и остановили автомобиль "Citroen", в котором находились трое пассажиров. Заместитель командира без предупреждения неправомерно применил слезоточивое вещество "Терен 4" к одному из пассажиров автомобиля, после чего повалил потерпевшего на землю и ногами наносил удары по телу.

Через 5 минут на место происшествия прибыли еще двое патрульных и присоединились к избиению гражданина. Один из правоохранителей нанес удар ногой в живот супруге пассажира, вышедшей из автомобиля. В результате избиения потерпевшие получили телесные повреждения.

Врио заместителя командира взвода патрульной полиции и двух его подчиненных отстранили от службы, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Двух полицейских на Одесчине отстранили от должностей из-за подозрения в избиении людей, - Офис Генпрокурора

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100