Суд приговорил к 7 годам бизнесмена с Луганщины за организацию и проведение "референдума о независимости ЛНР"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что в мае 2014 года местный предприниматель принимал активное участие в организации и проведении в Попасной псевдореферендума о так называемой "самостоятельности ЛНР". Злоумышленник подбирал кандидатуры представителей "участковых комиссий", координировал их деятельность и занимался доставкой бюллетеней. На митингах он призвал к отделению Луганской области от Украины.

Оперативники спецслужбы задокументировали факты противоправной деятельности фигуранта. После освобождения Попасной силами антитеррористической операции он бежал во временно оккупированный Луганск, где занял должность "помощника депутата парламента" так называемой "ЛНР".

По материалам следователей СБУ Новоайдарский районный суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и исполнения приговора.

Смотрите также: Судья Кинологического союза Украины Янова едет на выставку в РФ как представитель "ДНР". ФОТО