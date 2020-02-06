"У нас будет е-страна", - Зеленский представил государственное мобильное приложение "Дія". ВИДЕО

"Насколько мне известно, Украина стала третьей страной Европы, у которой есть что-то похожее. Поздравляю нашу страну", - заявил Зеленский во время презентации, передает Цензор.НЕТ.

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"Государство должно быть для человека просто удобным сервисом, а самое главное - простым и понятным. Сегодня мы делаем шаг на пути к этой цели - презентуем мобильное приложение "Дія", - отметил Зеленский.

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По его словам, его цель как президента - "сделать так, чтобы все отношения с государством человек мог осуществлять при помощи обычного смартфона и интернета". В том числе это касается электронного голосования на президентских, парламентских и местных выборах. "Это вызов, амбициозный, но достижимый", - сказал президент.

"Каждый хотя бы раз в жизни пытался взять справку или оформить какое-то разрешение. Все мы были жертвами условной Тамары Ивановны в маленьком окошке, у которой вечно плохое настроение и всегда короткий день. Все мы встречали условного Виктора Петровича, которому нужно что-то занести, чтобы получить его подпись. Государство это меняет", - отметил он.

По его словам, на пути к информатизации есть много препятствий, но "у меня есть воля, а значит у нас будет е-страна".

Это мобильное приложение, которое позволит хранить документы (например, водительские права и техпаспорт) в электронном виде и упростит пользование государственными услугами онлайн. Скачать приложение можно по следующим ссылкам для Google Play и Apple Store.