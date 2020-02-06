Поддержим законопроект о земле, если учтут 5 наших поправок, - нардеп от "Голоса" Цабаль

Об этом он рассказал в кулуарах парламента в комментарии Цензор.НЕТ.

"Закон короткий, в нем около 20 статей. К ним мы подали 5 правок: о фонде развития сельских территорий - чтобы деньги шли от продажи государственных земель в этот фонд; о финансировании фермеров - чтобы государство обеспечило доступ к финансам малым фермерам на покупку, чтобы не только крупные агрохолдинги могли покупать землю; об этапности - чтобы сначала (продавали. - Ред.) физлицам, а затем юрлицам; о 50-километровой зоне - чтобы там не могли покупать землю иностранцы, даже если будет референдум. Если эти вещи будут учтены, мы готовы его поддержать. Потому что тогда этот закон будет достаточно защищать мелких фермеров, пайщиков, и государственные интересы. Если эти вещи не будут поддержаны, мы не готовы поддерживать закон в том виде, в котором он есть ", - сказал Цабаль.

Он добавил, что кроме поддержки 5 поправок "Голоса", для них важно еще, чтобы в законопроекте не появились лоббистские поправки.

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Напомним, Верховная Рада Украины 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Проект закона предусматривает отмену запрета на продажу земли с 1 октября 2020 года.

20 декабря Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Комитету ВР по вопросам аграрной и земельной политики провести девять заседаний до 10 января 2020 года для рассмотрения предложений и поправок, поступивших во время подготовки ко второму чтению законопроекта №2178-10. Всего в Верховной Раде были зарегистрированы более 4,6 тыс. поправок к законопроекту.