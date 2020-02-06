Сивохо о неголосовании "Слуг народа" за пенсии для жителей ОРДЛО: "Верх цинизма! Саботаж политики президента!"

Об этом на своей странице в Facebook написал советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, передает Цензор.НЕТ.

"Верх цинизма! Саботаж политики президента! Наш президент - человек, который с первого дня борется за наших людей на неподконтрольной территории. Выстраивает с ними диалог. Делает первые шаги навстречу. Политика президента Зеленского - это политика примирения.

Как можно добиться мира, если сегодня 314 депутатов решили просто наплевать на пенсионеров Донбасса? Людей, у которых десятки лет стажа. Людей, которые всю свою трудовую жизнь платили налоги в казну государства Украина", - написал он.

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Сивохо подчеркнул, что люди Донбасса - это люди труда.

"Многие рисковали собственной жизнью, ежедневно спускаясь под землю, работали на горячих и вредных производствах. Горняки, металлурги, медики, учителя… Они ЗАРАБОТАЛИ право получать пенсию! Опомнитесь, Слуги!" - резмировал советник секретаря СНБО.

Напомним, Рада "провалила" и отправила на доработку законопроект об выплате пенсий жителям ОРДЛО.