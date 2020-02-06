В бюджете Киева на 2020 год предусмотрено более 1,6 млрд грн на надбавки медикам и педагогам, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Во время открытия сессии Киевсовета мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть сохранит программу местных стимулов для учителей и медицинских работников. Несмотря на то, что с 1 апреля медицинские учреждения переходят на новую модель финансирования - из Государственного бюджета, город продолжит выплачивать стимулирующие надбавки для врачей и медсестер.

Кроме оплаты, которую они будут получать за оказанную услугу из госбюджета от Национальной службы здоровья, они будут получать и доплату из местного бюджета.

"Речь идет о врачах и медсестер вторичного и третичного уровня. Мы готовим изменения в Городскую целевую программу "Здоровье киевлян" и осуществляем расчеты для максимального увеличения доплат", - добавил мэр Киева.

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Относительно надбавок учителям, они также будут получать доплаты из городского бюджета за счет программы местных стимулов.

"В целом надбавки для работников образования в Киеве суммарно больше, чем финансирование из государственного бюджета. И высокие по сравнению с другими городами Украины. Мы эту тенденцию сохраним", - отметил Кличко.

Так, на надбавки для педагогов бюджетом столицы на 2020 год предусмотрено 1 млрд 215 млн гривен. Для медицинских работников - почти 468 млн.