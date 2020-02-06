Необходимо определиться с основными вопросами и сферами, в которых будет происходить сотрудничество между ЕС и Украиной, - Маасикас

"Конечно, европейская сторона приветствует то, что Украина выразила желание присоединиться к Зеленому соглашению. Но вся эта работа только в самом начале, необходимо теперь определиться с основными вопросами и сферами, в которых будет происходить сотрудничество между ЕС и Украиной, в частности, одна из таких сфер, которая упоминалась во время встреч, - это синхронизация рынков электроэнергии Украины и ЕС", - сказал он на Ассамблее украинской стороны Платформы гражданского общества Украина-ЕС в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Дипломат добавил, что на всех встречах премьер-министр Украины Алексей Гончарук поднимал вопрос о желании Украины подписать с ЕС соглашение AСAA, так называемый "промышленный безвиз", который облегчит доступ украинских промышленных товаров на рынки ЕС.

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"Для ЕС это не столько политический вопрос, сколько вопрос защиты потребителей. ЕС хочет быть абсолютно уверенным в том, что все товары, которые попадают на рынок ЕС, отвечают стандартам ЕС. Поэтому мы приветствуем то, что сейчас уже начался процесс оценки, и можно будет двигаться вперед", - отметил посол.

Маасикас также напомнил, что на следующей неделе комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи посетит Украину (11-12 февраля. - Ред.).