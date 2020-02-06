Необходимо определиться с основными вопросами и сферами, в которых будет происходить сотрудничество между ЕС и Украиной, - Маасикас

"Конечно, европейская сторона приветствует то, что Украина выразила желание присоединиться к Зеленому соглашению. Но вся эта работа только в самом начале, необходимо теперь определиться с основными вопросами и сферами, в которых будет происходить сотрудничество между ЕС и Украиной, в частности, одна из таких сфер, которая упоминалась во время встреч, - это синхронизация рынков электроэнергии Украины и ЕС", - сказал он на Ассамблее украинской стороны Платформы гражданского общества Украина-ЕС в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Дипломат добавил, что на всех встречах премьер-министр Украины Алексей Гончарук поднимал вопрос о желании Украины подписать с ЕС соглашение AСAA, так называемый "промышленный безвиз", который облегчит доступ украинских промышленных товаров на рынки ЕС.
"Для ЕС это не столько политический вопрос, сколько вопрос защиты потребителей. ЕС хочет быть абсолютно уверенным в том, что все товары, которые попадают на рынок ЕС, отвечают стандартам ЕС. Поэтому мы приветствуем то, что сейчас уже начался процесс оценки, и можно будет двигаться вперед", - отметил посол.
Маасикас также напомнил, что на следующей неделе комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Оливер Варгеи посетит Украину (11-12 февраля. - Ред.).