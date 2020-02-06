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06.02.20 12:55

Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка. Прокуратура отстояла возврат преступника под стражу

Офис Генерального прокурора инициировал пересмотр решения о незаконном условно-досрочном освобождении из Киевского следственного изолятора осужденного к 10 годам лишения свободы за убийство двухлетнего ребенка в Киевской области за якобы добросовестное поведение. Апелляционный суд принял решение отменить постановление Шевченковского районного суда и назначить новое судебное рассмотрение в суде первой инстанции. Лицо будет возвращено под стражу.

приговор

 Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает Цензор.НЕТ.

Так, в ходе проверки прокуроры установили ряд процессуальных нарушений, а администрация следственного изолятора не смогла подтвердить добросовестное поведение убийцы.

Кроме того, согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины суд вправе рассматривать вопрос УДО осужденного только по месту расположения учреждения исполнения наказаний, куда он должен был быть направлен для отбывания наказания. Вместе с тем, осужденного даже не отправили в место отбывания наказания, то есть процедура исполнения наказания фактически еще не была начата.

Кроме того, с момента поступления соответствующего распоряжения суда об исполнении приговора (11.11.2019) до момента вынесения районным судом решения (27.11.2019) об условно-досрочном освобождении осужденного прошло всего 16 дней.

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