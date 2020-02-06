Вскоре мы презентуем новый революционный сервис - цифровой образ паспорта гражданина Украины, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом сообщил министр Арсен Аваков в четверг во время презентации государственного мобильного приложения "Дія".

"Вскоре, как сказал президент, мы презентуем новый революционный сервис - цифровой образ паспорта гражданина Украины... Это - сложный процесс. Нужна верификация и защита. Но мы это сделаем", - сказал он.

По словам главы МВД, это станет реальным уже весной и количество доступных опций электронного паспорта будет постоянно расти.

"Цифровой паспорт будет работать через цифровое приложение "Дія" и позволит удостоверять личность во время медицинского обслуживания, банковских операций, при получении административно-гостиничных, информационных, библиотечных услуг, во время путешествий железнодорожным или воздушным транспортом, для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов и т.д.", - сказал Аваков.

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"Украина входит в четверку стран ЕС и в десятку мировых, использующих цифровое удостоверение водителя, но по образу нашего цифрового паспорта мы вторые в мире", - резюмировал глава МВД.

Напомним, что сейчас в приложении "Дія" можно хранить водительское удостоверение и техпаспорт на автомобиль.