Оккупанты используют дома местных жителей на Донбассе, беспилотник ОБСЕ обнаружил бронетранспортер и миномет возле одного из домов, - СЦКК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу штаба ООС в сети Facebook.

"По информации СММ ОБСЕ: "3 февраля БПЛА СММ среднего радиуса действия зафиксировал недавно построенный подземный блиндаж у дома на восточно-северный восток от н.п. Сосновское (неподконтрольный правительству, 78 км к югу от Донецка)", - говорится в сообщении.

В том же населенном пункте БПЛА зафиксировал, что по крайней мере 6 других гражданских зданий используются членами вооруженных формирований. У нескольких домов были припаркованы автомобили и военные грузовики. Этот БПЛА также обнаружил 1 бронетранспортер и 1 буксируемый миномет.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации грубо нарушают нормы международного гуманитарного права.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты с начала года более 90 раз не пускали патрули ОБСЕ на неподконтрольные территории