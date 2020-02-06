Число зараженных и умерших значительно выше, чем называется, - врач о ситуации в эпицентре китайского коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на информацию от сотрудника одной из больниц в китайском городе Ухань, где возникла вспышка коронавируса.

По словам медработника, пациенты с симптомами (коронавируса. - Ред.) часто вынуждены ждать обследования часами. Врачи выписывают им лекарства и отправляют этих людей по домам с предписанием держаться подальше от окружающих. Комнаты ожидания заполнены людьми, которые кашляют. Проведя много времени в такой обстановке, даже у здорового человека повышается риск заразиться.

Также он сообщил, что ближайшая больница часто расположена неблизко. Если у человека нет собственной машины, то доехать можно только на такси, а на каждое поселение отведены только по два автомобиля такси. Разве что еще несколько добровольцев, которые тоже возят больных. Номер экстренной помощи "120" фактически не работает из-за наплыва желающих дозвониться. Кому не повезло, те вынуждены идти пешком. Говорят, что некоторые, впрочем, так и не доходят в больницу.

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Относительно доставки продовольствия и защиты от заражения собеседник издания сказал, что все защитные маски и средства дезинфекции распроданы. В клиниках их тоже очень мало. Тем временем в Ухань дошли многие пожертвования. Но предписание для врачей менять защитные маски каждые 4:00 и защитную одежду каждые 6:00 все равно невозможно выполнять.

По мнению медработника, "число зараженных и умерших значительно выше, чем становится публично известно": "Даже когда с помощью обычной компьютерной томографии оказывается легочное заболевание, не всегда проводятся необходимые мероприятия по установлению его возбудителя. Почему? Потому что слишком длинная очередь из ожидающих. Но тот, кто не обследовался и умер, не попадает в статистику летальных исходов от коронавируса".

Также он добавил, что несмотря на то, что вскоре должны открыть две новые больницы, двух тысяч коек в строящихся госпиталях будет недостаточно: "Медицинского персонала не хватает. Врачи и санитары перегружены, распределение смен не работает. Чтобы вылечить легочное заболевание, необходимо длительное стационарное лечение. Сейчас власть мобилизует мощности в мелких клиниках".

Как сообщалось ранее, в результате эпидемии нового коронавируса 2019 nCoV в Китае умерли 563 человека, а общее количество заболевших превысило 28 тыс. человек. При этом выздоровели 1153 человека