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06.02.20 13:55

Рада приступила к рассмотрению законопроекта о рынке земли: ко второму чтению поданы более 4 тыс. поправок

Верховная Рада приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Рада приступила к рассмотрению законопроекта о рынке земли: ко второму чтению поданы более 4 тыс. поправок

Ведёт заседание первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ.

В президиуме Рады также находятся нардепы от "Батькивщины", а возле трибуны находятся нардепы от ОПЗЖ.

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Глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский представил подготовленный к рассмотрению во втором чтении проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения №2178-10. После этого нардепы начали рассмотрение поправок к нему.

При подготовке ко второму чтению данного законопроекта предложены 4018 поправок.

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