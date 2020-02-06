Рада приступила к рассмотрению законопроекта о рынке земли: ко второму чтению поданы более 4 тыс. поправок

Ведёт заседание первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ.
В президиуме Рады также находятся нардепы от "Батькивщины", а возле трибуны находятся нардепы от ОПЗЖ.
Глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский представил подготовленный к рассмотрению во втором чтении проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения №2178-10. После этого нардепы начали рассмотрение поправок к нему.
При подготовке ко второму чтению данного законопроекта предложены 4018 поправок.