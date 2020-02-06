Драки в Раде делают "Слугу народа" сильнее и сплоченнее, - Арахамия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"Каждое такое их действие нас сближает. У нас было даже несколько мажоритарщиков, которые были против рынка земли, сейчас говорят: смотря на это, мы "за". (Представители оппозиции. - Ред.) своими действиями делают командный дух в "Слуге народа" намного сильнее. Они еще этого не понимают, а когда поймут - будет поздно", - сказал он.

Напомним, сегодня Раде подрались нардеп Сергей Власенко из "Батькивщины" и представитель фракции "Слуга народа" Артем Дмитрук.

Позже возле президиума парламента произошла еще одна потасовка.

Ранее трибуну ВР заблокировали нардепы от "Батькивщины" и ОПЗЖ.

Сегодня парламент планирует рассмотреть вопрос рынка земли.

Под Радой и ОП проходит митинг против открытия рынка земли.

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