Стоимость тепла в платежках днепрян за январь будет на 15% меньше, - Филатов

Цифры в платежках пересмотрят не только для населения, но и для общественных и религиозных организаций, функционирующих в Днепре.



"За последние годы город вложил в тепломодернизацию немалые деньги. Это - средства жителей территориальной общины, налогоплательщиков. Поэтому и польза от этого отражается на ваших личных бюджетах.

У нас был опыт декабря, и эта практика будет продолжаться в дальнейшем ", - отметил городской голова Днепра Борис Филатов.



В то же время в течение предыдущих четырех лет в городе удалось сделать больше, чем за последние четверть века. С 2016 года в Днепре комплексно ремонтируют теплосети и насосы, а устаревшее оборудование заменяют на мощное и энергосберегающее. Обновленные котлы потребляют меньше голубого топлива, утепленными сетями отопление в дома подается с меньшими в разы потерями температуры носителя.



В случае получения несправедливой платежки днепряне могут обращаться на горячую линию мэрии: (056) 732 1212, (095) 732 12 12, (096) 732 12 12, (073) 732 12 12.