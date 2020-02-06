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06.02.20 14:36

Террористу "МГБ ДНР" сообщено о подозрении в издевательствах над гражданскими и военнопленными, - Офис Генпрокурора

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили гражданину Украины о подозрении по фактам участия в незаконном вооруженном формировании "ДНР", контролируемом Российской Федерацией, и жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными (ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 438 УК Украины ).

Террористу "МГБ ДНР" сообщено о подозрении в издевательствах над гражданскими и военнопленными, - Офис Генпрокурора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, указанный гражданин, участвуя в деятельности так называемого "Министерства государственной безопасности "ДНР", жестоко обращался с гражданскими гражданами Украины: наносил им побои, угрожал убийством, имитировал расстрелы, удерживал их в нечеловеческих условиях. Кроме того, следствие утверждает, что он пытал пленных военнослужащих Национальной гвардии Украины и угрожал убийством, приставляя пистолет к виску пострадавших.

Таким образом, подытоживают в ведомстве, указанное лицо грубо нарушило Женевские конвенции о защите гражданского населения во время войны и об обращении с военнопленными от 12.08.1949, ведь международные нормы предусматривают гуманное отношение к гражданским лицам и военнопленным, обеспечение защиты и запрет применения физического насилия.

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