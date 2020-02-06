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06.02.20 14:55

Принятие закона о рынке земли займет от трех до пяти пленарных недель, - Корниенко

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко спрогнозировал, что принятие закона о земле может занять около двух месяцев.

Принятие закона о рынке земли займет от трех до пяти пленарных недель, - Корниенко

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Там около 3800 правок, это 78 часов", - посчитал Корниенко на калькуляторе.

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"Это пять пленарных недель, то есть два месяца. Но если мы будем продлевать на полтора-два часа в день, как мы сегодня сделали, мы фактически полторы-две недели экономим. Это три пленарных недели. Думаю, это приемлемо", - сказал он.

Корниенко признал, что рассмотрение закона затормозит проведение других реформ, "но мы знаем, благодаря кому".

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