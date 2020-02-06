За плагиат в диссертациях хотят распустить спецсовет университета им. Драгоманова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського радіо" сообщил председатель Национального агентства по обеспечению качества высшего образования Сергей Квит.

"Наши студенты принимают участие в таких проектах, когда они пишут, я не утрирую, для студентов, возможно, например, какого-нибудь Кембриджа, и получают за это деньги. То есть, у них более главный сейчас это "гострайтинг", у нас это обычно называется плагиат. Это больше наша задача. Мы имеем свою политику, свой контроль. Я могу сказать, что из-за плагиата в диссертациях мы надеемся закрыть в ближайшее время спецсовет в университете Драгоманова", — сказал Квит.

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Вместе с тем, деталей решения Квит не сообщил.

Отметим, что новый закон об образовании предусматривает исключение из учебного заведения за плагиат в научной работе.