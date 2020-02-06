"Метаданные можно прописать в любом файле вручную: хотите, Куксин напишите, хотите, Сытник", - "слуга народа" Дубинский

Об этом написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Такие "метаданные" можно прописать в любом файле вручную. Хотите, Куксин напишите, хотите - Сытник", - заявил Дубинский, комментируя информацию о том, что в метаданных файла с прослушкой Гончарука есть фамилия журналиста "1+1" Евгения Куксина.

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5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. Там заявили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.

Позже Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство в связи с фактом "прослушки" в кабинете Гончарука.