Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
06.02.20 16:27

Никакого давления на "1+1" не было, обыски на рабочих местах журналистов проводились по санкции суда, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

Служба безопасности Украины обнародовала свою версию событий по поводу обысков у журналистов 1+1 и попросила СМИ не распространять недостоверную информацию.

сбу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

 В тексте отмечается: "Собрали для вас самое главное по поводу обыска на телеканале "1 + 1"

Призываем журналистов и общественность не делать поспешных выводов, а дождаться официальных результатов расследования данного дела".

Никакого давления на 1+1 не было, обыски на рабочих местах журналистов проводились по санкции суда, - СБУ 01
Никакого давления на 1+1 не было, обыски на рабочих местах журналистов проводились по санкции суда, - СБУ 02
Никакого давления на 1+1 не было, обыски на рабочих местах журналистов проводились по санкции суда, - СБУ 03
Никакого давления на 1+1 не было, обыски на рабочих местах журналистов проводились по санкции суда, - СБУ 04

к нардепу Дубинскому журналиста "1+1" Куксина. ФОТО

5 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыск в здании телеканала "1+1" на ул. Куреневской. Там заявили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому экономическую ситуацию в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

Также на Цензор.НЕТ: Обыски на "1+1" проходят в рамках дела о незаконном прослушивании Гончарука, ни о каком давлении на телеканал речь не идет, - Баканов

17 января Гончарук написал заявление об отставке, однако президент Владимир Зеленский отказался отправлять правительство Гончарука в отставку.

Позже Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство в связи с фактом "прослушки" в кабинете Гончарука.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100