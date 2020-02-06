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06.02.20 16:51

"Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс", - "слуга народа" Третьякова, глава комитета ВР по соцполитике

Повышение пенсионного возраста в Украине является неизбежным процессом.

"Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс", - "слуга народа" Третьякова, глава комитета ВР по соцполитике

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Экономической правде" заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

По ее словам, повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно.

"Повышение пенсионного возраста - неизбежный процесс. Есть исследования Всемирного банка. В нем говорится о том, что в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы у нас пенсию по формуле будут получать 40% граждан. Все остальные будут получать минимальную пенсию", - отметила Третьякова.

Она также отметила, что в дальнейшем украинцы должны платить больше налогов, чтобы содержать тех, кто сегодня платит меньше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин планирует отказаться от системы градации инвалидности по группам, - глава комитета ВР по соцполитике Третьякова

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