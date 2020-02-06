Поджог автомобиля журналистки во Львове: полиция смогла полностью проследить путь подозреваемого. КАРТА

Работу правоохранителей директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко представил на заседании комитета ВР по вопросам свободы слова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.

На этих скриншотах видна фигура в светлой куртке с капюшоном. Согласно данным камер наблюдения, и на место преступления, и обратно подозреваемый пришел пешком, но частично разными маршрутами. На то, чтобы добраться до дома журналистки, поджечь ее машину и вернуться назад, у него ушло около часа.

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Мужчине могут изменить подозрение на более тяжелое, сказал Артем Шевченко.

"Задержанному предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 194 УК "Умышленная порча имущества". Хочу заметить, что именно производство зарегистрировано по "журналистской" статье 341-1 ч. 2 "Умышленная порча имущества журналиста в связи с выполнением им служебных обязанностей", если в ходе следствия подтвердится, что это лицо осознавало и знало, чье именно имущество оно портит, то безусловно будет подозрение по этой, более тяжкой, статье", — сказал Шевченко.

Он отметил, что сейчас следователи проверяют людей, с которыми общался подозреваемый.

"Мы надеемся, что это подозрение, которое согласовано с прокуратурой, это первый шаг. А дальнейшие следственные действия, которые проведет полиция Львовской области, позволят завершить следствие, возможно, подозрение будет по другим, более тяжелым, статьям. Кто или что сподвигло задержанного к совершению преступления — это и есть предмет исследования следствия", — добавил Шевченко.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил, что полиции удалось задержать подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки Галины Терещук. Задержанному — 19 лет, он уроженец Молдовы. По версии следствия, после поджога он попытался скрыть внешность и сбежал в Одессу.

Автомобиль журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук подожгли во Львове в полночь 30 января.

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