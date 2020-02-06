Группировка продала несуществующие автомобили на сумму более 1,8 млн грн на Днепропетровщине, - прокуратура

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

По версии следствия, в течение 2016-2019 годов злоумышленники размещали на интернет-сайте "olx.ua" объявления о продаже якобы имеющихся у них новых автомобилей, подыскивая таким образом граждан, желающих приобрести их по заниженной стоимости. Найденным покупателям сообщали о необходимости внесения предоплаты на счета ряда предприятий в размере 10-23% от стоимости автомобилей (в денежном эквиваленте - от 15 до 110 000 грн).

В дальнейшем денежные средства перечислялись подконтрольным физическим лицам - предпринимателям и переводились в наличные. При этом адреса офисов предприятий и телефонов участников преступления постоянно менялись.

За указанный период членам организованной группы удалось обманули 33 пострадавших на сумму более 1,8 млн грн.

Санкциями указанных статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

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