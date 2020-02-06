Гражданин, представлявшийся сотрудником СБУ, задержан при получении 5 тыс. долл. взятки за трудоустройство в спецслужбу, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.
По данным следствия, 5 тыс. долларов предназначались за решение вопроса о назначении гражданина на должность в Службу безопасности Украины. Взятка обнаружена и изъята в ходе проведения осмотра места происшествия.
Задержанный действовал в сговоре с сотрудником СБУ (личность последнего устанавливается).
В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК Украины продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будут решены вопросы о задержании правонарушителя, сообщение ему о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.